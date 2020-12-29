Уголовное дело главы воронежского ООО «Недвижимость и кредит» Анатолия Бойко направлено в суд

СКР по Воронежской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 61-летнего директора коммерческой фирмы за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Речь идет о директоре местного ООО «Недвижимость и кредит» Анатолии Бойко.

Следствием установлено, что в августе 2015 года между неким федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП) и ООО «Недвижимость и кредит» был заключен договор долгосрочной аренды на право пользования защитным сооружением гражданской обороны, расположенным на ул. Космонавтов. В марте 2020 года Анатолий Бойко, действующий в интересах юрлица, для приобретения данного объекта якобы передал гендиректору ФГУПа взятку в сумме 750 тыс. руб. Процессу мешало наличие бомбоубежища. Общая сумма вознаграждения за подписание членами комиссии акта о снятии с учета бомбоубежища, закрепленного за ФГУПом, а также за последующую выдачу указанного акта при отсутствии законных оснований к этому, составляла 1,5 млн руб. В ходе предварительного расследования подозреваемый признал вину в совершении данного преступления.

Ирина Лобанова