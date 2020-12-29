Армейцы меняют тренеров

В тренерском штабе футбольного ЦСКА произошли серьезные изменения. Его покинули два помощника наставника команды — Сергей Овчинников и Виктор Онопко, чей суммарный стаж работы в клубе составлял более полутора десятилетий.

ЦСКА сообщил об изменениях в тренерском штабе клуба. Его покинули два помощника главного тренера Виктора Гончаренко — Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Причиной их ухода названо «истечение срока контрактов».

Событие это довольно примечательное, учитывая бэкграунд Овчинникова и Онопко.

Два знаменитых в прошлом игрока очень долго трудились в ЦСКА. Овчинников — с 2014 года, а Онопко — вообще с 2009-го. Сергея Овчинникова в этом году даже называли возможным преемником Виктора Гончаренко. В июне во время доигрывания предыдущего чемпионата страны тот неожиданно покинул расположение клуба, отправившись в родную Белоруссию. Различные источники утверждали, что Гончаренко обратно уже не вернется, а руководить командой будет Овчинников. Но в итоге Виктор Гончаренко через несколько дней все-таки вернулся, а Сергею Овчинникову довелось побыть главным тренером лишь в матче с «Динамо».

Интрига, связанная с судьбой Гончаренко, возникла и в декабре. Целый ряд источников снова проинформировал о том, что менеджмент ЦСКА собирается расстаться с ним из-за плохих результатов. Армейцы потерпели провал в Лиге Европы, заняв последнее место в группе, а также провели серию неудачных встреч в национальном первенстве. Но в реальность эти предположения пока не воплотились.

Арнольд Кабанов