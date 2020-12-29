В списках значился

Региональное отделение «Единой России» начало готовиться к выборам в законодательное собрание. По информации “Ъ-Прикамье”, уже ведутся консультации по первой тройке партсписка. По одной из версий, возглавить список может губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На такой конфигурации настаивают федеральные власти. В тройку могут также войти партийный функционер и известный общественник. Эксперты считают, что губернатор во главе списка свидетельствует об отсутствии в партии других ярких фигур, способных привлечь избирателей.



На краевом уровне начались консультации по составу партийного списка «Единой России» на выборах в региональное законодательное собрание. По информации “Ъ-Прикамье”, список может возглавить губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По данным “Ъ-Прикамье”, рекомендации о том, чтобы «тройку» возглавлял глава региона, дали всем субъектам РФ, в которых в 2021 году пройдут выборы, федеральные власти.

В первую тройку могут также войти член регионального политического совета «Единой России» и известный в Пермском крае общественник или общественница. Среди партийных функционеров вероятно появление в списке лидера фракции в заксобрании Юрия Борисовца. Сам он сказал “Ъ-Прикамье”, что список еще не обсуждался.

Отметим, что Дмитрий Махонин является беспартийным и участвовал в выборах губернатора как самовыдвиженец. Однако «Единая Россия» поддержала его кандидатуру и не стала выдвигать альтернативного кандидата. Кроме того, кампанию кандидата финансировали фонды, считающиеся близкими к партии власти. В 2016 году список «ЕР» на выборах в заксобрание Прикамья тоже возглавлял беспартийный губернатор — Виктор Басаргин.

В тройку также вошли декан экономического факультета ПГНИУ (позже покинула эту должность) Татьяна Миролюбова и Герой России Сергей Яшкин. По итогам кампании, «Единую Россию» поддержали 43,78% избирателей, пришедших на участки. Второе место заняла КПРФ, получившая 17,77%, результат ЛДПР составил 16,35%.

Источник, близкий к краевым властям, отказался комментировать вероятное включение главы региона в список. По его словам, этот список «находится на этапе обсуждения». «Окончательный состав будет известен не раньше начала февраля»,— добавил собеседник.

Источник, близкий к реготделению «Единой России», сообщил, что список будет формироваться по итогам партийных праймериз, запланированных на май следующего года.

Собеседник, знакомый с подготовкой выборов, полагает, что «Единая Россия» при формировании списка сделает ставку на общественников. «Нужны не чиновники, а люди, способные привлечь избирателей на участки»,— отметил источник. Участие губернатора в кампании он не исключил. «Но все будет зависеть от решения федерального руководства партии»,— добавил собеседник.

Выборы нового созыва Законодательного собрания Пермского края запланированы на сентябрь 2021 года.

Политолог Виталий Ковин считает, что вопрос о составе партсписка «Единой России» в краевой парламент «будет решаться не на региональном уровне». «„Кураторы“ Пермского края в Кремле могут предложить Дмитрию Махонину возглавить список в двух случаях. В первом, они, скорее всего, надеются, что авторитет губернатора поможет „Единой России“ получить дополнительные голоса. Но в этом я сомневаюсь. На мой взгляд, пока у губернатора недостаточно авторитета, чтобы „спасти“ партию»,— отмечает господин Ковин.

«Другой вариант: выдвижение от „Единой России“ — это проверка Дмитрия Махонина на лояльность системе, так как раньше его карьера не была связана с партией, а в 2016 году он участвовал в выборах в Госдуму от „Яблока“»,— добавил эксперт.

По его словам, наиболее вероятный состав первой тройки партсписка «Единой России» на выборах в краевой парламент: «партийный функционер, женщина со статусом и общественный деятель». «Но проблема в том, что лояльных общественников, известных на уровне региона, у партии нет»,— считает политолог.

Политический консультант Сергей Иванов также отмечает дефицит в региональном отделении «Единой России» кандидатов, способных привлечь избирателей. «Дмитрий Махонин продемонстрировал убедительный результат по итогам губернаторской кампании. Поэтому у политических администраторов появляется соблазн использовать доверие к губернатору и его популярность в партийных целях, чтобы помочь „Единой России“ улучшить результат на выборах. И это вполне может сработать»,— поделился эксперт.

«Но проблема партии в том, что у нее нет „лица“, каких-либо известных, знаковых личностей, которые бы ассоциировались с „Единой Россией“. В партии есть профессиональные организаторы, множество депутатов, но для избирателя они все выглядят одинаково. Возможно, желание поставить губернатора во главе списка связано именно с этим. Впрочем, проблема кадрового дефицита наблюдается и у краевых коммунистов»,— добавляет господин Иванов. По его словам, окончательное решение по участию Дмитрия Махонина в кампании, вероятно, будет приниматься в Москве.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов