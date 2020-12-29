Саратовские дорожники получают меньше самарских и пензенских

От министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Петаева требуют разобраться с налоговой отдачей от предприятий отрасли и уровнем зарплат. Такое поручение дал ему губернатор Валерий Радаев.

По словам главы региона, на все дороги области в этом году было выделено 28 млрд руб., при этом налогов было уплачено около 1 млрд. «Отдача, мягко говоря, неадекватная, - отметил Валерий Радаев. - Также не выполнен целевой ориентир по средней заработной плате в отрасли».

Губернатор напомнил, что целевой ориентир был установлен на уровне 40 тыс. руб., фактически средняя зарплата в отрасли составляет 37,5 тыс. руб. «Для сравнения: в Самарской и Пензенской областях дорожники получают 45 и 49 тыс. соответственно», – резюмировал глава региона.

Марина Ковалева