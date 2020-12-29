На Кубани прививки вакцины «Спутник V» сделали более 4 тыс. человек

В Краснодарском крае первый этап вакцинации от коронавируса с использованием препарата «Спутник V» прошли более 4 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации края. С сегодняшнего дня начинаются прививки препаратом «ЭпиВакКорона», в регион доставлено 2 тыс. доз вакцины.

Прививки препаратом «Спутник V» для социальных работников и учителей начались неделю назад, ранее вакцинацию начали проходить врачи и медсестры. Вакциной «ЭпиВакКорона» первыми начнут прививаться сотрудники Роспотребнадзора, сообщает администрация края. В отличие от других вакцин против COVID-19 в вакцине «ЭпиВакКорона» содержатся только короткие участки вирусного белка – пептиды, необходимые для формирования иммунного ответа, поэтому препарат подходит для лиц пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

Анна Перова, Краснодар