На благоустройство ярославских дворов потратили почти 500 млн рублей

Ярославская область в 2020 году на благоустройство дворов и общественных пространств получила из федерального бюджета более 460 млн руб., сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В сообщении уточняется, что работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На эти средства приведены в порядок десятки объектов. Главное, что жители региона видят, как преображаются, становятся уютнее города и поселки»,— отметила и. о. директора департамента Мария Сачкова.

В департаменте рассказали, что по кассовому исполнению нацпроекта регион вошел в топ-10 субъектов РФ. В 2020 году было благоустроено 112 дворов и 44 общественных пространств. На эти цели было направлено более 460 млн руб. В следующем году планируется что работы проведут на 147 объектов, из федерального бюджета поступит 453 млн руб. В целом за время существования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в 2017 году, в области были благоустроены 458 дворов и 213 городских пространств.

Екатерина Руденко