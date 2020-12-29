В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались более 1,9 тысяч человек

На период новогодних праздников в Новосибирской области не будет прекращаться вакцинация от коронавируса, сообщил журналистам глава регионального минздрава Константин Хальзов. «У нас начинается повторное вакцинирование. Со 2 января медкабинеты будут оказывать эту помощь. В настоящее время в регионе привито около 1,9 тыс. человек»,— сказал он. Ранее министр рассказывал, что в регион поступила вторая крупная партия — 1,5 тыс. доз — вакцины НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

О том, что прививки от коронавируса поставили более 1 тыс. человек сообщил и минздрав Красноярского края. «В первую очередь прививают медицинский персонал, педагогов, социальных работников. Массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года»,— рассказали в минздраве.

В регион поступило более 3,4 тыс. доз вакцины. «До конца года мы должны были получить 2,8 тыс. доз препарата. Однако уже сейчас мы готовы к приему, хранению и развозке гораздо больших объемов. Именно поэтому было принято решение дополнительно завезти в край еще 5,4 тыс. доз вакцины. Эти объемы были переброшены из других регионов страны, которые не успели подготовиться к доставке препаратов»,— сказал заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов.

В Омской области власти сообщили о том, что вакциной «Спутник V» в регионе привито более 1,6 тыс. человек. В конце прошлой недели в регион поступили 1,8 тыс. доз .

Оксана Павлова