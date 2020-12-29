Субъектам малого бизнеса в сфере туризма предоставят микрозаймы

Совет Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Петербурга утвердил программу предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства сферы туризма в целях выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы.

Как сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга, размер займа составит от 50 тыс. до 5 млн рублей. Процентная ставка по договору займа составляет: 0% годовых на 1 – 12 месяцев, 3% — на 13 – 24 месяцев и столько же — на срок 25 – 36 месяцев. Срок займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его. Займы предоставляются без залогового обеспечения, под поручительство бенефициарных владельцев (учредителей, акционеров), владеющих контрольным пакетом долей в компании на полную сумму займа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным Смольного, общий объем новых налоговых льгот для предприятий туриндустрии, пострадавших из-за пандемии и введенных ограничительных мер в Петербурге, составит 3,6 млрд рублей.