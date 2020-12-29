В Свердловской области заготовили 970 литров плазмы с антителами к COVID-19

Около 970 литров плазмы с антителами к COVID-19 заготовлено в Свердловской области для лечения зараженных пациентов, сообщает региональный оперативный штаб. Как отмечают в штабе, "антиковидную" плазму в регионе применяют часто. Уральцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией и имеющие достаточно высокий титр антител к коронавирусу, охотно становятся донорами.

«Благодаря этому удается создавать неснижаемый запас "антиковидной" плазмы для бесперебойного обеспечения медицинских организаций Свердловской области», — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

По данным на 29 декабря за весь период пандемии в регионе зафиксировано 57 782 случая заболевания COVID-19. 49 тысяч человек уже выздоровели, 1 474 пациента скончались.