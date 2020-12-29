Жителя Новороссийска осудили на 3 года лишения свободы за продажу 8 патронов

Приморский районный суд Новороссийска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и продаже боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый обнаружил в земле восемь патронов. Он принес их домой и разобрал, вытащив пули и заменив гильзы, тем самым изготовив восемь патронов калибра 7,92 мм. После этого, он продал семь патронов.

Во время обыска последний патрон был обнаружен в доме подозреваемого. Также выяснилось, что он незаконно хранил дома пистоле «Маузер». Все незаконно хранящиеся боеприпасы были изъяты сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Проведенная экспертиза показала, что изготовленные жителем Новороссийска боеприпасы были пригодны к стрельбе.

По данному факту в отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по ч.1 ст.223, ч.1 ст.222, ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное изготовление боеприпасов; незаконное хранение, сбыт боеприпасов). Подсудимый полностью признал вину, заявив ходатайство об особом порядке рассмотрения дела. В итоге, суд приговорил его к лишению свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении, а также к штрафу 100 тыс. рублей.

Алексей Белянин