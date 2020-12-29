В Астраханской области увеличили количество пунктов вакцинирования от COVID-19

В Енотаевской районной больнице Астраханской области начал работать центр иммунизации от коронавирусной инфекции, куда поступило 150 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Еще один пункт иммунизации откроется в астраханской городской поликлинике №1. Также ожидается открытие такого пункта в Черноярском районе области.

В настоящий момент регион располагает 2642 дозами двухкомпонентной вакцины «Спутник V». В ближайшее время в область поступит еще 2,5 тыс. доз, уточняют в минздраве.

Мария Шахрай