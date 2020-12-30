Предприниматель запнулся о приаэродромную зону

Недавно избранный председатель думы Уинского муниципального округа Максим Быкариз не смог обжаловать в арбитраже решение администрации Пермского района о недопустимости строительства коттеджей рядом с аэродромом Большое Савино. Суд согласился с мнением муниципалитета, что принадлежащие господину Быкаризу три участка рядом с селом Култаево находятся в четырехкилометровой приаэродромной зоне. Поэтому строительство там возможно только по согласованию с уполномоченным органом, в данном случае — с командиром 764-го истребительного полка. К нему господин Быкариз не обращался. Собеседники “Ъ-Прикамье” отмечают, что с июля 2017 года согласовывать возведение объектов капстроительства нужно в радиусе 30 км от аэродрома. При этом с согласованием объектов ИЖС проблем не возникает.



Как следует из материалов дела, 29 апреля индивидуальный предприниматель Максим Быкариз направил уведомления в администрацию Пермского района о планируемом строительстве индивидуальных домов высотой до трех этажей на принадлежащих ему земельных участках. В итоге господин Быкариз получил ответы от муниципалитета, что размещение этих объектов на участках недопустимо. Свою позицию муниципалитет мотивировал тем, что участки находятся в приаэродромной зоне Большого Савино, в четырехкилометровой зоне от границ взлетно-посадочной полосы, а часть участков находится в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения. Таким образом, администрация района сделала вывод, что строительство возможно только после согласования с уполномоченным органом. В данном случае речь идет о командире 764-го истребительного авиаполка (войсковая часть 88503).

Максим Быкариз с решением администрации не согласился и обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать направленные ему уведомления недействительными. По мнению заявителя, запрет на строительство объектов индивидуального жилищного строительства в приаэродромной зоне отсутствует, а все три участка находятся за ее пределами. В подтверждение последнего довода он представил заключение кадастрового инженера. По мнению господина Быкариза, действия чиновников нарушают его права как индивидуального предпринимателя полноценно управлять принадлежащим ему имуществом и получать прибыль.

В свою очередь, представители администрации Пермского района и войсковой части в ходе рассмотрения дела настаивали, что получать согласование нужно на строительство любых капитальных объектов в четырехкилометровой границе от ВПП аэродрома. А для того, чтобы обратиться к военным, предпринимателю необходимо перед этим получить заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Суд в итоге с позицией ответчиков согласился. При этом заключение кадастрового инженера во внимание принято не было. Как посчитал арбитраж, инженер ошибочно посчитал пунктирные линии, обозначающие границы четырехкилометровой приаэродромной зоны, вспомогательными строениями. При этом согласно схемам, представленным администрацией, три участка, которые принадлежат господину Быкаризу, действительно находятся в указанной зоне. Это решение Максим Быкариз безуспешно пытался обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Сам господин Быкариз беседовать с корреспондентом “Ъ-Прикамье” отказался.

Собеседник “Ъ-Прикамье”, знакомый с процедурой выдачи таких разрешений, отмечает, что приаэродромной территорией считается зона в радиусе 30 км от контрольной (центральной) точки аэродрома. «В соответствии с федеральным законом №135 от 1 июля 2017 года, согласованию подлежат практически все объекты капстроительства на этой территории,— рассказывает он.— Можно представить, насколько это касается Перми. Так что согласование авиационных властей лучше получить. Иначе, в случае возникновения какого-то спора, эти объекты могут быть признаны самостроем со всеми вытекающими последствиями». По данным собеседника, проект новой структуры приаэродромной территории Большого Савино, которая включает семь подзон с различными ограничениями, разработан, но еще не утвержден. При этом источник говорит, что пока не знает случая, когда объекты ИЖС на территории Перми и Пермского района не получали согласования в уполномоченном органе. В то же время срок получения заключения Роспотребнадзора в условиях зимы может затянуться. «Замер уровня авиационных шумов производится при температуре от двух градусов, зимой по понятным причинам это сделать сложно, а на весну в ведомстве уже очередь».

Дмитрий Астахов