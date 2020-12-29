Гендиректором «Казак FM» стала глава благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук

Генеральным директором радиостанции «Казак FM» стала руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук. Информация о назначении появилась на сайте «Казак FM».

По словам госпожи Сторожук, несмотря на то, что работа в должности гендиректора «Казак FM» потребует серьёзной вовлеченности и отдачи, она не уйдет из «Края добра». «От оперативного управления фондом мне придётся со временем отойти. Но я продолжу вести проекты «Края добра» и остаюсь в его команде», - сказала она.

Яна Сторожук возглавляет «Край добра» с 2015 года. Согласно отчетным документам, за 9 месяцев этого года фонд собрал 80,7 млн руб. пожертвований. По программе «Вместе поможем детям» помощь получили 78 детей, по программе поддержки семей с детьми «Пандемия 2020» - 6,6 тыс. семей.

Как писал “Ъ-Кубань”, бывший генеральный директор «Казак FM» Александр Мальчевский умер в июне 2020 года после болезни.

Виктория Колганова