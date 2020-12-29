Нижегородские школьники вернутся к очному обучению после Нового года

Во всех школах Нижегородской области после зимних каникул вводится очный режим обучения, сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram. Такое решение принято в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу COVID-19.

«Дополнительной загрузки коечного фонда не происходит на протяжении целого периода времени. Есть опасения, связанные с каникулами. С тем, что многие уехали в туристические места. Может произойти напряжение по заболеваемости, сезонное усиление может быть — февраль-март. Но если поддерживать тот же уровень дисциплины, то, надеюсь, возвращаться к дистанционному формату не придется»,— написал Глеб Никитин.

Дистанционное обучение во время второй волны пандемии ввели в нижегородских школах в ноябре. При этом часть детей продолжалась учиться очно — начальные классы, пятые, девятые и одиннадцатые. За это время некоторые родители выходили на улицы с одиночными пикетами, требуя отмены дистанционного обучения.

Добавим, к 29 декабря в Нижегородской области выявили более 68,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки диагноз подтвердили у 497 нижегородцев.

Анастасия Еремина