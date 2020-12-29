ВТБ открыл новый офис в Металлургическом районе Челябинска

Банк ВТБ презентовал клиентам новую точку по обслуживанию физических лиц в Металлургическом районе Челябинска.

Посетителям отделения доступны наиболее популярные розничные услуги: кредитные продукты, счета и вклады, выпуск карт, платежи и переводы. В отделении установлены два банкомата с бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Оба устройства самообслуживания работают круглосуточно.

Отделение подключено к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе позволит клиентам получать услуги дистанционно. Также офис оснащен экологичной безбумажной технологией: по желанию клиенты могут получить и подписать необходимые документы в электронном виде через систему ВТБ Онлайн.

Отделение полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Эдуард Громов, управляющий ПАО ВТБ в Челябинской и Курганской областях, отметил: «ВТБ развивает как дистанционные сервисы, так и офисную сеть, чтобы клиенты всегда могли выбрать комфортный канал обслуживания. Число клиентов банка в Металлургическом районе Челябинска за последнее время существенно выросло, поэтому мы открыли второе отделение в этом районе. Теперь его жителям будет еще проще получить персональную консультацию, а также найти круглосуточный банкомат для снятия или внесения наличных».

Операционный офис «Энергия» расположен по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 21. Текущий режим обслуживания клиентов – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Сеть ВТБ в Челябинской области насчитывает 31 отделение в 11 городах региона, в том числе 15 офисов — в Челябинске.