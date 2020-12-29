В Ярославской области утвержден график работы больниц в праздники

В Ярославской области определен порядок работы медицинских учреждений, в том числе, скорой помощи, стационаров и поликлиник в праздничные дни, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующий приказ выпущен областным департаментом здравоохранения и фармации.

В пресс-службе правительства уточнили, что на станциях и в отделениях скорой помощи в праздничные дни будут круглосуточно дежурить врачи, в том числе терапевты и педиатры.

Поликлиники и стационары будут работать по утвержденному графику. 31 декабря – рабочий день, с 1 по 8 января поликлиники и стационары будут работать по графику нерабочих праздничных дней, 9 января – по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе), 10 января – по графику выходного дня и 11 января по графику рабочего дня.

Заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения Анатолий Гулин отметил, что лечебные учреждения обеспечены необходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов.

«Руководителям медучреждений поручено организовать дежурство наиболее квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, а станциям скорой помощи – обеспечить безотказное обслуживание поступающих вызовов»,— уточнил господин Гулин.

Дарья Сабаева