В Ростовской области нарушители ПДД заплатили 800 млн рублей штрафов

По состоянию на 1 декабря в Ростовской области нарушители ПДД заплатили 800 млн руб. штрафов по 2,1 млн постановлениям. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

«Средства от штрафов поступают в региональный бюджет и направляются на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах Ростовской области»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в период с января по ноябрь в Ростовской области количество ДТП снизилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Шинкарева