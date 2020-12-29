В Пензе суд рассмотрит дело об организации занятия проституцией

Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с декабря 2019 года по 29 июля 2020 года женщина нанимала на работу девушек для оказания ими платных интимных услуг, предоставляла им заказы, контролировала их деятельность, вела с ними денежный расчет, помогала в найме жилья. Таким образом, обвиняемая, предположительно, вовлекла в незаконную деятельность трех знакомых девушек, установив им оплату в половину суммы, полученной от клиентов, которых она якобы привлекала через объявления, размещенные в интернете.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы.

Мария Шахрай