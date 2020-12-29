Обвиняемый в продаже острова глава района под Новосибирском взят под домашний арест

Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил 49-летнего главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду под домашний арест до 22 февраля 2021 года.

Как сообщила во вторник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, такая мера пресечения избрана с учетом того, что «обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств».

Глава района был задержан накануне, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Олег Лагода в августе 2014 года продал членам дачного некоммерческого товарищества ФМК земельный участок площадью 175 тыс. кв. м на острове Огуречный в акватории Новосибирского водохранилища.

СКР полагает, что, по условиям договора цена сделки составила около 10 млн руб. при кадастровой стоимости более 54,5 млн руб.

Кроме того, участок находился в зоне рекреационного назначения и не мог быть продан для использования по другому назначению. Действия главы района, по оценке следствия, существенно ограничили права других граждан на пользование береговой полосой Новосибирского водохранилища, а имущественный ущерб РФ составил около 44,5 млн руб.

Дарья Решетникова