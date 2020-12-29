На Кубани за сутки выявлено 190 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае зарегистрировано 190 новых заболевших коронавирусом, всего за время пандемии инфекция выявлена у 27343 человек, сообщила администрация края. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 481,8.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Краснодаре – 60 человек, в Сочи – 24 человека, в Геленджике – 10 человек. Всего в регионе 18397 пациентов выписано с выздоровлением, в том числе 124 – за последние сутки. За время пандемии 901 человек с COVID-19 скончался, за последние сутки – 13 человек.

Анна Перова, Краснодар