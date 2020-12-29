«Распадская-Коксовая» получит лицензию на новый участок недр

Победителем проведенного аукциона на право пользования недрами на участке Томусинский Северный Ольжерасского каменноугольного месторождения в Междуреченске признано АО «Распадская-Коксовая» с предложением разового платежа 3,53 млн руб. На торги поступили заявки от междуреченских «Распадской-Коксовой» и АО «Междуречье», и при стартовом платеже 2,94 млн руб. и шаге торгов в 293,9 тыс. руб., следует из данных Федерального агентства по недропользованию. Победитель был выявлен на втором шаге, после чего предложений от участников не поступало.

Участок Томусинский Северный расположен на территории Междуреченского городского округа в 5 км от ближайшей железнодорожной станции. Имеет общие границы — на юго-западе с горным отводом АО «Шахта "Распадская-Коксовая"» (участок Поле шахты №1) и на северо-востоке с разрезом «Ольжерасский» ПАО «Южный Кузбасс» (участок Поле разреза «Ольжерасский»). При этом, как указано в аукционной документации, промышленная площадка проектируемого на участке разреза находится вблизи шахты «Распадская-Коксовая», которая имеет подъездные железнодорожные пути, и автомобильной дорогой с твердым покрытием связана с основными транспортными узлами района и области.

Площадь участка — 0,67 кв. км, подсчитанных запасов на нем нет, прогнозные ресурсы угля коксующихся марок КО, КС и ОС оцениваются в 5,4 млн тонн.

В апреле 2017 года АО «Шахта "Распадская"» (в составе ПАО «Распадская») запустило участок открытых горных работ (ОГР) для добычи угля марок ОС, К, КО. Как сообщала тогда «Распадская угольная компания», «это востребованные металлургами марки», и компания решила наладить их добычу, чтобы обеспечить потребности металлургических предприятий головной компании «Евраз». Томусинский Северный стал вторым в этом году участком, права на который приобрело предприятие «Распадской». 22 октября АО «Разрез "Распадский"» стало победителем аукциона на участок Кумзасский 1-2, расположенный к северо-востоку от разреза.

Игорь Лавренков, Кемерово