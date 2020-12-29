В Ярославле на встречах с жителями начали обсуждать транспортную реформу

В Ярославле на встречах с жителями в районных администрациях начали обсуждать проводимую в городе транспортную реформу, сообщили в мэрии. Накануне такая встреча прошла в администрации Заволжского района Ярославля, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава района Андрей Мамонтов.

Он уточнил, что на встрече присутствовал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, который подробно рассказал о каждом маршруте в Заволжском районе. Также была представлена подробная сравнительная графическая схема движения по существующим и будущим маршрутам.

«Встреча прошла весьма конструктивно. Спасибо всем жителям за предложения по поводу транспортного обслуживания и развития инфраструктуры»,— написал господин Мамонтов.

Ранее на сайте мэрии было опубликовано постановление «О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок на территории города Ярославля». По нему в городе будут отменены 26 автобусных маршрутов. Документ предполагает открытие 18 новых маршрутов.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, новая маршрутная сеть начнет действовать в городе в марте 2021 года. В пресс-службе мэрии отметили, что на первом этапе работы городского транспорта по измененной схеме, предусмотрена возможность внесения в нее корректировок с учетом замечаний и предложений жителей города. В ближайшее время в каждом районе будут проведены встречи с жителями по обсуждению вопросов, связанных с реорганизацией транспортной сети.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что также рекомендацию обсудить транспортную реформу с жителями давали и депутаты ярославской областной думы.

Подробнее о запланированной реорганизации общественного транспорта в материале “Ъ-Ярославль” — «Трехэтапная оптимизация».

Екатерина Руденко