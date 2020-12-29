В Саратовском районе на собственника полигона наложили штраф в размере 200 тыс. рублей

ООО «Вектор-Н» привлечено к административной ответственности за нарушение федерального закона «Об отходах производства и потребления». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокуратура Саратовского района проверила соблюдение законодательства в области безопасного обращения с отходами на территории принадлежавшего организации полигона в шести км от деревни Еремеевка. Установлено, что там не разработаны нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Прокуратура возбудила в отношении ООО административное дело, а министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области оштрафовало ООО «Вектор-Н» на 200 тыс. руб.

Марина Ковалева