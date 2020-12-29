В Татарстане подтвердили 100 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев коронавируса, два из них оказались завозными, остальные — контактными. 18 человек госпитализированы, 82 — лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — трое несовершеннолетних и 36 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 60 новых случаев, в Набережных Челнах — 11, в Елабужском и Зеленолдольском — по четыре, в Нижнекамском — три, в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Тукаевском— по два, в Алексеевском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском и Пестречинском — по одному.

«На 29 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 095 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 10 678, в том числе 20 за минувшие сутки», — уточнили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"