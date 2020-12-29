Житель Новороссийска получил срок в колонии-поселении за незаконный оборот боеприпасов

Приморский райсуд Новороссийска признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении, хранении и сбыте патронов (ст. 223 и 222 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого суда. Мужчина приговорен к трем годам колонии-поселения и штрафу в сумме 100 тыс. руб.

Противоправную деятельность жителя Новороссийска выявили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу. Суд признал, что мужчина в 2019 году нашел в земле восемь патронов времен Великой Отечественной войны, заменил гильзы, в результате чего получились пригодные к стрельбе патроны калибра 7,92 мм. Мужчина продал семь патронов, а один хранил дома вместе с немецким карабином «Маузер», который он нашел ранее. По данным суда, подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар