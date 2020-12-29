В Кургане приняли бюджет на 2021 год

Городская дума Кургана во втором чтении утвердила окончательный бюджет на 2021 год, Доходная часть бюджета Кургана составила 6,458 млрд руб. Расходы предусмотрены на уровне 6,715 млрд руб. Таким образом, бюджет принимается с дефицитом около 4 %.

По сообщению пресс-службы городской думы, ключевым направлением бюджетной политики остаются социальные расходы. На финансирование социальной сферы пойдет 73% расходов запланированного бюджета. Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства составят 14%. Более чем на 550 млн руб. будут увеличены расходы на образование. К примеру, на ремонт детских садов в следующем году будет направлено почти в 2 раза больше денежных средств. Поддержка физической культуры и спорта в Кургане увеличится в три раза.