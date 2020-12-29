На Кубани начали прививочную кампанию вакциной «ЭпиВакКорона» от COVID-19

По данным на 28 декабря, в Краснодарский край поставили около 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 29 декабря 2020 года начнет прививочная кампания с использованием этой вакцины. В первую очередь будут привиты сотрудники управления Роспотребнадзора Кубани, его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», научных организаций, подведомственных Роспотребнадзору. Кроме того, прививку смогут поставить «отдельные возрастные и профессиональные группы населения Краснодарского края», уточняют в Роспотребнадзоре.

Вакцину «ЭпиВакКорона» отличают простые условия хранения и транспортировки – при температуре 2-8 градусов. В Роспотребнадзоре уверяют, что это позволит доставить ее даже в самые отдаленные территории Краснодарского края.

«В отличие от других вакцин против COVID-19, в вакцине «ЭпиВакКорона» содержатся только короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа. Вследствие ареактогенности вакцина подходит для лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями», – добавляют в пресс-службе ведомства.

В ближайшие несколько дней прививками планируется охватить около 1 тыс. человек. Курс вакцины предусматривает двукратное введение с интервалом в 21 день.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале декабря Краснодарский край получил 200 доз вакцины «Вектор+», а также 42 единицы препарата «Спутник V», от коронавируса. Планировалось, что до конца года Кубань получит еще порядка 5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По данным администрации Краснодарского края, на 29 декабря в регионе вакциной «Спутинк V» привились 4145 человек. В первую очередь прививки получили врачи, работающие в «красной зоне», а также социальные работники и учителя.

В октябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром «Вектор», лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Она не вызывает аллергических реакций и побочных эффектов, так как имеет синтетическое происхождение.

Алексей Белянин