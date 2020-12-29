В Челябинске осудят мужчину, укравшего с улицы города более 200 кустарников

Житель Челябинска предстанет перед судом за то, что летом украл с улицы города высаженные кустарники кизильника в количестве 235 штук.

Установлено, что 39-лений похититель совершил кражу в июле в ночное время. Мужчина вырвал руками кустарники напротив двух по улице Лесопарковой. Высаженные кусты принадлежали администрации города, ущерб от действий похитителя составил 107,7 тыс. руб.

Как сообщили в прокуратуре области, уголовное дело по статье «кража» направлено в Центральный районный суд для дальнейшего рассмотрения.