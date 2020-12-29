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Подрядчика «Турбаслинских бройлеров» оштрафовали за незаконное размещение отходов

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало научно-производственное предприятие «Ареал» и его финансового директора на 170 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что «Ареал» размещал на полях ООО «Тугай-агро» в Благовещенском районе республики для повышения плодородия почв обработанные отходы птицеводства ОАО «Турбаслинские бройлеры», с которым у предприятия был заключен договор по обезвреживанию и утилизации птичьего помета. С января по апрель текущего года на площади 18 га было размещено 16,6 тыс. т обработанного помета. Отходы относятся к четвертому классу опасности и их размещение на землях сельскохозяйственного назначения запрещено, поскольку вещества не включены в государственный каталог разрешенных к применению пестицидов и агрохимикатов, говорится в сообщении. Проверку проводила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей.

Также по заявлению природоохранного прокурора арбитражный суд республики оштрафовал «Ареал» на 30 тыс. руб. за ведение предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ). В декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Уфы иск о запрете предприятию размещать обработанный куриный помет на землях сельскохозяйственного назначения и понуждения очистки загрязненных земель.

ОАО «Турбаслинские бройлеры» входит в ПАО «Русгрэйн холдинг». Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Чистый убыток за 2019 год составил 1,4 млрд руб. при выручке 4,9 млрд руб.

Влада Шипилова


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