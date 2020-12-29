Без малого век «Росгосстрах» развивает программы страхования символа 2021 года

Животноводство — одна из ведущих отраслей сельского хозяйства, и лидирующее место в ней занимает разведение крупного рогатого скота. При этом каждый сельхозпроизводитель знает, что эффективность животноводческого комплекса во многом зависит от воспроизводства стада. Поэтому сегодня к этому вопросу подходят более тщательно, отбирая самых лучших особей. Настоящий бык — это гордость фермы, где постоянно занимаются улучшением породных качеств животных. И если цены на чистопородных племенных бычков начинаются от 100 тыс. рублей, то за элитного быка-производителя можно заплатить свыше миллиона рублей. А хороших самцов, как лучших представителей породы, следует беречь, им требуются особые условия содержания.

«Разведение быков — это тяжёлый каждодневный труд. При этом финансовому благополучию животновода могут угрожать болезни животных, стихийные бедствия и другие события, — говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Вадим Константинович. — Поэтому каждый фермер старается сохранить своё стадо с помощью страховой защиты. Спрос на такие страховые продукты стабильно высок».

Да и в крестьянской семье корова всегда считалась кормилицей, хороший хозяин бережно относился и к животному, и к своему благополучию, поэтому страховал свое имущество. Сегодня во многих российских регионах жители сел по-прежнему держат крупный рогатый скот, предпочитая домашнюю молочную и мясную продукцию купленной в магазине. Благодаря этому фактору, а также развитой сети агентов, «Росгосстрах» стабильно лидирует по количеству договоров на рынке аграрного страхования.

Еще одна составляющая успеха — разработанная специалистами компании программа «Буренка», которая предусматривает выплату на случай гибели или вынужденного забоя животных из-за болезни, несчастного случая, пожара, стихийного бедствия. Также программой покрывается риск утраты животного в результате противоправных действий третьих лиц (кражи). «Росгосстрах», обладающий большим опытом работы и развитой региональной сетью, на протяжении многих лет уверенно лидирует в таком непростом для бизнеса направлении, как страхование животных в личных подсобных хозяйствах, тем самым еще раз подтверждая звание самой народной страховой компании.

Больше всего крупный рогатый скот страхуют в республиках Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Мордовия и в Нижегородской области. Эти же регионы лидируют и по выплатам. Как отметил Вадим Константинович, выплаты по страховым случаям достигают до 110 тыс. рублей по каждому животному. Всего же за 11 месяцев этого года по программе «Буренка» «Росгосстрах» урегулировал более 960 страховых случаев, выплатив по ним сельхозпроизводителям более 32,5 млн рублей.

«Сегодня «Росгосстрах» предлагает различные программы страховой защиты хозяйствам любого масштаба, включая частные крестьянские подворья, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, — подчеркнул Вадим Константинович. — В последние два года мы наблюдаем тенденцию роста количества договоров страхования в промышленном животноводстве. В 2020 году застраховано 6,8 млн условных голов — на 28,8% больше чем годом ранее. Мы будем и дальше совершенствовать страховые программы, учитывающие потребности и финансовые возможности конкретных сельхозпроизводителей, предлагая им при этом надежную страховую защиту. Уже готовится обновление страхового продукта «Буренка». Согласно восточному календарю, следующий 2021 год — год Быка. Уверен: для животноводов символ 2021 года может стать талисманом, приносящим удачу и стабильный доход. Главное — не обидеть «хозяина» года и надежно защитить риски, от которых зависит успех всего агропредприятия».