ВНЗМ взыскал с проектировщика 74,5 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ПАО «Акционерная компания „Востокнефтезаводмонтаж“» (ВНЗМ) к салаватскому ООО «Проектный институт „Салаватгазонефтехимпроект“» о взыскании 74,5 млн руб. за проектную ошибку, в результате которой компания вовремя не выполнила обязательства перед ПАО «Татнефть».

Как следует из решения суда, ВНЗМ строил для «Татнефти» установку изомеризации легкой нафты нефтеперабатывающих заводов в Нефтекамске. Объект должен был быть сдан не позднее конца сентября 2016 года, однако, как следует из материалов арбитражного дела, работы были закончены только в июне 2017 года. Причиной задержки в ВНЗМ назвали «критические проектные ошибки», из-за которых компании пришлось проводить дополнительные монтажные и демонтажные работы. За нарушение сроков подрядчик выплатил «Татнефти» неустойку в 60 млн руб. Эту сумму компания включила в исковые требования вместе с 13,9 млн руб. упущенной выгоды и 430 тыс. руб. расходов за выдачу и обслуживание банковской гарантии.

Ответчик указывал в суде на то, что истец пропустил срок исковой давности и неправильно рассчитал убыток от упущенной выгоды. Арбитражный суд эти доводы отклонил, удовлетворив требования истца в полном объеме.

ВНЗМ специализируется на строительстве объектов для предприятий нефтегазового комплекса. Работает в разных регионах России. В 2019 году выручка компании составляла 18,2 млрд руб., чистая прибыль — 670,6 млн руб.

«Проектный институт "Салаватгазонефтехимпроект"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в сентябре 2004 года. В 2019 году выручка компании составила 699,12 млн руб., чистая прибыль — 26,73 млн руб.

Дарья Кучеренко