В Пензенской области введут в эксплуатацию семь детских садов в 2021 году

В Пензенской области в течение 2021 года введут в эксплуатацию семь детских садов, а также планируется строительство трех школ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые детские сады откроются в селе Засечное, в Пензе, селе Кривошеевка Нижнеломовского района, в микрорайоне ГПЗ, в рабочем поселке Лунино, в Белинском и в селе Бессоновка.

Губернатор Иван Белозерцев проинформировал, что прорабатывается вопрос организации строительства общеобразовательной школы модульного типа на 660 мест в микрорайоне №18 — «Озерском» в Заречном. Также ведется работа по организации строительства новой школы на 2425 мест в селе Засечном. Кроме того, планируется возвести в конце 2021 года учреждения общего образования на 225 мест в поселке Мичуринский Пензенского района.

Мария Шахрай