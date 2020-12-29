Покупателя поймали в сети

С начала декабря 2019-го по декабрь этого года в Перми на 3,2% сократилось число продуктовых магазинов. По данным сервиса 2ГИС, количество супермаркетов и гипермаркетов, напротив, выросло на 5,1% и 9,1% соответственно. Эксперты связывают эту тенденцию с продолжающейся экспансией торговых сетей. Супермаркеты и гипермаркеты предлагают более широкий ассортимент, чем небольшие магазины. Кроме того, сети активно развивают онлайн-торговлю и доставку, а небольшие магазины не успевают оперативно обеспечивать такой сервис.



За год в Перми на 3,2% сократилось число магазинов, в которых торговля ведется «через прилавок», зато выросло количество супермаркетов и гипермаркетов. Как сообщили в пресс-службе информационного сервиса 2ГИС по запросу “Ъ-Прикамье”, на начало декабря 2019 года в Перми насчитывался 1031 магазин, а уже в начале декабря этого года число продуктовых магазинов в краевом центре уменьшилось до 998. Количество супермаркетов в городе за год выросло на 5,1% — с 585 до 617 единиц. Гипермаркетов стало больше на 9,1% — в Перми открылся всего один гипермаркет («Лента».— “Ъ-Прикамье”, рост с 10 до 11 единиц).

Прошлый год был более успешным для продовольственной торговли: продуктовых магазинов в 2019 году Перми стало больше на 5,1%, супермаркетов — на 9,5%, гипермаркетов — на 20%.

Сейчас сети ставят акцент на развитие магазинов формата «у дома». X5 Retail Group в 2020 году открыла в Прикамье 45 торговых точек сети «Пятерочка». Как сообщают в пресс-службе X5 Retail Group, в регионе работает 491 магазин сетей X5: это «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркет «Карусель». По сведениям группы, Х5 продолжит развивать в Пермском крае магазины «у дома» («Пятерочка») и супермаркеты («Перекресток»), в том числе с помощью внедрения технологических решений в рамках цифровой стратегии X5.

По данным справочника 2gis.ru, с октября 2019-го по декабрь 2020 года число филиалов «Магнит у дома» в Перми выросло на три единицы (до 131 филиала), супермаркеты «Магнит» нарастили свое присутствие в Перми на 11 точек. Екатеринбургская «Монетка» выросла на 41 филиал. Пермская сеть магазинов «Семья» за 2020 год открыла четыре и закрыла два магазина. «В этом году мы открывали магазины формата Fresh. Это небольшие магазины с широким ассортиментом: фрукты и овощи, горячий хлеб, готовая еда, свежее мясо, сыр, колбаса, продукты „прямых поставок“, „правильное вино“»,— рассказывает директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова.

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова связывает снижение числа магазинов и рост количества супермаркетов и гипермаркетов с экспансией сетей. Госпожа Гилязова отмечает, что продовольственные магазины — единственный вид торговли, не подвергшийся серьезным ограничениям во время локдауна по коронавирусу.

Напомним, весной, перед введением режима самоизоляции, в Перми наблюдался настоящий бум: покупатели сметали с прилавков продукты, жители сообщали о пустых полках в супермаркетах. Многие торговые точки в Перми на время локдауна закрылись, в прежнем режиме функционировали магазины по продаже продуктов, товаров первой необходимости и аптеки.

В сети «Лента» успех гипермаркетов и супермаркетов связывают с более широким ассортиментом товаров, чем в традиционной рознице. «Пандемия внесла коррективы в развитие торговли: из-за ограничений и режима самоизоляции люди стали ходить в магазины реже, при этом делать больше покупок. Это объясняется желанием закупиться впрок»,— поясняют в «Ленте».

Елена Гилязова обращает внимание, что продуктовой рознице сложно конкурировать с федеральными сетями по ценам, так как цены закупа у них значительно выше. «Продуктовые магазины долгое время имели преимущество, работая в формате „у дома“, когда в магазин можно было выскочить из дома в тапочках. Сегодня сетевых магазинов стало значительно больше, и они вытесняют традиционную розницу в этой нише»,— подчеркивает госпожа Гилязова. Эксперт добавляет, что во время режима самоизоляции сети активно развивали доставку, а маленькие магазины такой сервис обеспечивать не могли.

По данным опрошенных участников пермского рынка, ритейлеры развивают доставку самостоятельно или вместе с партнерами. «Развитие e-commerce — одно из приоритетных направлений деятельности компании»,— заявляют в «АШАН Ритейл Россия». В связи с пандемией трафик из офлайна перешел в онлайн — количество онлайн-заказов в сети «Ашан» за последние месяцы выросло в десять раз. К примеру, «Лента», помимо доставки от партнеров, в октябре запустила в Перми сервис Click & collect, а в декабре — экспресс-доставку «Ленточка». Клиентская база Click & collect растет на 150–180% в месяц, сообщают в пресс-службе «Ленты».

«„Семья“ начала работать с сервисом доставки „Домой доставим“ еще пять лет назад. Поэтому в начале локдауна нам было проще, чем другим ритейлерам, увеличить объем онлайн-продаж»,— замечает директор сети Ксения Новикова. Кроме того, пермский ритейлер запустил доставку заранее собранных продуктовых наборов.

Евгения Ахмедова