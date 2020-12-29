Сергей Меликов утвердил новую структуру правительства Дагестана

Врио главы Дагестана Сергей Меликов утвердил новую структуру правительства республики и его персональный состав. 14 декабря премьер-министром региона был назначен Абдулпатах Амирханов.

У премьера будет семь заместителей, в том числе два первых. В республике вновь будет образована служба государственного финансового контроля — при прежнем руководстве контролем за соблюдением законодательства РФ при госзакупках занимался минфин.

Вновь образовано министерство информации и печати — ранее этой сферой занималось министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций. Другая часть его полномочий отошла к министерство цифрового развития.

Министерство строительства и ЖКХ республики преобразовано в министерство строительства, а министерство энергетики переименовано в министерство энергетики и ЖКХ.

Сергей Меликов упразднил представительства республики в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Их функции переданы министерству по национальной политике и делам религий.

Юлия Рыбина, Махачкала