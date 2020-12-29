Просто начни с Costa Coffee: 4 новых бленда для домашнего приготовления

Даже самые простые вещи могут пойти не так, если начать день без чашки свежесваренного кофе. Узнаваемый во всем мире кофейный бренд Costa Coffee впервые представил в России фирменные бленды для дома с превосходным английским качеством







Бренд с богатой историей

История Costa Coffee началась в 1971 году, когда два брата Серхио и Бруно Коста приехали из Италии покорять Лондон. Отчаявшись найти достойный британский аналог кофе, братья решили самостоятельно заняться обжаркой и открыли небольшое производство на Фенчер-стрит в центре Лондона.

Прежде чем получить фирменный вкус Costa Coffee, братья Коста провели 112 попыток для создания блендов. Более чем за 40 лет существования вкус Costa Coffee полюбили во всем мире, а стремление к качеству по-прежнему лежит в основе всего, что делает компания.

Премиальное качество

Фото: пресс-служба Costa Coffee

В Costa Coffee большое внимание уделяется качеству кофе. Еще на этапе сбора отсеивается более 95% зерен, после чего оставшиеся 5% подвергаются медленной обжарке: так вкус становится полным, ярким и насыщенным. Каждая партия обжаренных зерен проходит финальный этап тестирования от специальной команды мастеров, что гарантирует неизменно безупречное качество.

Уже много лет процессом руководит кофейный мастер Costa Coffee Дженнаро Пелличча. Он пробует на вкус каждую партию необработанных зерен кофе на развесочной фабрике в Лондоне до того, как они будут поджарены и отправлены в кофейни.

4 бленда Costa Coffee

Впервые на российском рынке появились сразу 4 кофейных бленда Costa Coffee для домашнего потребления, различающиеся по вкусу, способу обжарки, интенсивности и ароматам:

Signature Medium Roast — баланс кофейных сортов арабики и робусты, медленно обжаренных для придания бархатистого вкуса с ореховыми нотками и ярким ароматом. В сочетании с молоком имеет вкус нежного бисквита, а в черном кофе или эспрессо раскрывается нотками жареного хлеба, карамели и ореха. Этот легендарный бленд оценят любители кофе на каждый день.

— баланс кофейных сортов арабики и робусты, медленно обжаренных для придания бархатистого вкуса с ореховыми нотками и ярким ароматом. В сочетании с молоком имеет вкус нежного бисквита, а в черном кофе или эспрессо раскрывается нотками жареного хлеба, карамели и ореха. Этот легендарный бленд оценят любители кофе на каждый день. Signature Dark Roast — смесь зерен арабики и робусты с интенсивным шоколадным вкусом, раскрывающимся при добавлении молока. Также отлично подходит для черного кофе или эспрессо, в котором проявляются яркие нотки темного шоколада и ореха. Бленд для тех, кто любит жить ярко.

— смесь зерен арабики и робусты с интенсивным шоколадным вкусом, раскрывающимся при добавлении молока. Также отлично подходит для черного кофе или эспрессо, в котором проявляются яркие нотки темного шоколада и ореха. Бленд для тех, кто любит жить ярко. Bright Blend — наиболее распространенный бленд из 100% зерен южноамериканской арабики. Обладает насыщенным вкусом с элегантными фруктовыми нотками и легкой сладостью в эспрессо, а также нотками медового кекса в напитках с молоком. Отличный выбор для искателей приключений, желающих побаловать себя.

— наиболее распространенный бленд из 100% зерен южноамериканской арабики. Обладает насыщенным вкусом с элегантными фруктовыми нотками и легкой сладостью в эспрессо, а также нотками медового кекса в напитках с молоком. Отличный выбор для искателей приключений, желающих побаловать себя. Columbian Roast — 100-процентная арабика, выращенная в солнечных предгорьях Колумбии. Степень обжарки этого кофе раскрывает карамельные нотки и в эспрессо, и в кофе с молоком, при этом в черном кофе проявляются оттенки апельсина и меда. Для ценителей кофе и любителей разнообразия. Лучший способ насладиться этим кофе — эспрессо.

В продаже уже появились упаковки зернового и молотого кофе по 200 г и 1 кг.

Соответствие экологическим стандартам

Бренд соблюдает строгие стандарты защиты дикой природы, естественной среды обитания, прав рабочих и местных сообществ. При этом 100% зерен, используемых Costa, одобрены Объединением по защите тропических лесов (RFA).

Хозяйства, сертифицированные RFA (всего в мире на них приходится около 6%), обеспечивают достойные условия труда для сотрудников плантации, а также снижают влияние на состояние лесов и способствуют более эффективному использованию имеющихся ресурсов, что позволяет получать более крупные урожаи при минимизированных затратах.

Costa Coffee в России

В России продукция Costa Coffee представлена в портфеле брендов Coca-Cola. Цель Coca-Cola в России — быть универсальным производителем и поставщиком напитков на все случаи жизни в формате 24/7. Для компании важно, чтобы потребители могли выбрать подходящий продукт в зависимости от настроения и времени суток. Запуск продаж зернового и молотого кофе под брендом Costa Coffee — один из первых ключевых этапов в реализации стратегии компании по развитию сегмента кофе и кофейных напитков.