В столице Прикамья открылся новый муниципальный парк

В Перми открылся новый муниципальный парк. Он расположен в ЖК «Гулливер», центральный вход в парк находится между домами по ул. Революции, 50 и 52. Как сообщает пресс-служба краевого минстроя, с 28 декабря вход на его территорию свободный. Парк планируется назвать в честь советского актера Георгия Буркова, родившегося в Перми. Эту идею ранее предложил застройщик, ее поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Необходимый пакет документов для рассмотрения вопроса на Совете по топонимике уже готов.

Парк в ЖК «Гуливер» построен в рамках трехстороннего соглашения застройщика комплекса АО «КОРТРОС-Пермь» с краевыми и муниципальными властями. Соглашение было заключено в 2017 году. Девелопер взял на себя повышенные социальные обязательства и обещал построить детский сад, парк и передать городу площадку под строительство школы в центре города.

Остальные обязательства, прописанные в соглашении, «КОРТРОС» тоже уже исполнил. В декабре 2019 года компания завершила строительство детского сада на 160 мест, объект был передан в муниципальную собственность. Под строительство общеобразовательного учреждения выкуплена и передана городу площадка рядом с Гимназией №17 в Перми. Там будет построен второй корпус гимназии. Кроме того, застройщик передал городу памятник актеру Георгию Буркову, установленный в парке и спортивную площадку для школы №9.