На реализацию нацпроекта «Экология» в Татарстане направили 2,8 млрд рублей

В текущем году на реализацию четырех проектов в рамках нацпроекта «Экология» направили 2,8 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Минэкологии региона Александр Шадриков.

По его словам, из общей суммы 2,2 млрд руб. выделили из бюджета РФ, оставшиеся деньги — из республиканской казны. Большая часть денег была направлена на оздоровление Волги. Это 1,6 млрд руб.

Он добавил, что в настоящее время в Татарстане большая часть очистных сооружений не соответствуют нормативам. Каждый год водным объектам республики наносится ущерб более чем на 650 млн руб.

"Ъ-Казань"