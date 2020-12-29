Улицу Краснодара назвали в честь изобретателя телевидения Бориса Розинга

В Прикубанском округе Краснодара появится улица имени первого ректора Кубанского технологического университета и изобретателя электронного телевидения Бориса Розинга. Такое решение приняли депутаты Гордумы на внеочередной сессии.

Кроме того, одна из новых улиц южнее улицы Кореновской получит имя заслуженного юриста России Валерия Вишневецкого, который более 30 лет проработал в должности замначальника Краснодарского университета МВД.

Мемориальную доску в честь бывшего руководителя социальной сферы Кубани, депутата Госдумы и уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Галины Дорошенко установят на доме по улице Одесской, 8.

Детской школе искусств № 11 присвоено имя советского композитора, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна, а в Березовском сельском округе улицу имени скульптора Коломийцева переименовали в скульптора Коломойцева.

Василий Хитрых