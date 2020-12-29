ФСБ задержала в Челябинской области нелегальных оружейников

Федеральная служба безопасности России вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии пресекла межрегиональный канал незаконного оборота оружия. Задержаны 28 человек в 13 субъектах РФ, в том числе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В ходе оперативных мероприятий прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия различных моделей российского и иностранного производства. В том числе 19 автоматов, специальный автомат «Вал», 24 пистолета-пулемета , 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, а также 15 минометных мин разного калибра, 12 ручных гранат, более 9 тыс. патронов, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия. Свою продукцию незаконные оружейники сбывали в том числе за рубеж. Помимо Челябинской области людей причастных к каналу задержали в Карелии, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской и Ярославской областях.

Работа по выявлению и пресечению незаконного изготовления, переделки, сбыта и контрабанды оружия продолжается.