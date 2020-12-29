В Сибири зафиксированы самые сильные морозы за всю историю метеонаблюдений

В регионах Западной Сибири в минувшие выходные были зафиксированы самые сильные морозы для этого периода за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции во вторник.

В этом году настолько сильные холода арктического происхождения на некоторых территориях и отмечались впервые. «В выходные столбик термометров в ряде регионов опустился до -40 и -46°С. 26-27 декабря в Томской области отмечались еще более низкие значения до -49°С. В Новосибирской области самые низкие температуры отмечались в Искитиме и Маслянино, где морозы были до -46°С»,— рассказала Анна Лапчик.

При этом температура понижалась до экстремальных значений за весь период метеонаблюдений. На ряде станций в Южной Сибири были перекрыты рекорды. Среднесуточная температура также отличалась от нормы на 15-20 градусов. При норме -16°С, -17°С температура составляла -35°С, -40°С.

Даниил Тарабукин