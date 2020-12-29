Вице-губернатор Пикалев вошел в совет директоров Городского агентства по телерадиовещанию

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев вошел в Совет директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Он занял место бывшего генерального директора АО «ГАТР» Бориса Петрова. Такое решение было принято на заседании совета директоров акционерного общества, сообщает пресс-служба Смольного.

Новый председатель совета директоров АО «ГАТР» будет избран на следующем заседании. Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал избрать на этот пост именно господина Пикалева.

Отметим, что власти Петербурга являются владельцами 100% акций АО «ГАТР».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что совет директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» принял решение назначить гендиректором компании медиаменеджера Александра Малькевича. Он начнет исполнять обязанности с 11 января.