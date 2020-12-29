«Распадская» закрыла сделку по покупке «Южкузбассугля»

Междуреченское ПАО «Распадская» объявило о совершении эмитентом существенной сделки — покупки у АО «Евраз НТМК» и у ООО «Сибметинвест» акций новокузнецкого АО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"» (ЮКУ). Как сказано в сообщении компании, размер сделки составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента, ее предметом является приобретение более 27,3 млн обыкновенных акций ЮКУ, 100% уставного капитала этой компании.

Как указано в сообщении, цена сделки с «Евраз НТМК» составляет не более 69,18 млрд рублей (с учетом обязательств по уплате процентов за отсрочку оплаты), включая цену приобретаемых акций в размере 67,7 млрд руб.

У ООО «Сибметинвест» приобретается одна акция номинальной стоимостью 5 коп. за 2,4 тыс. руб. Указанный размер — не более 69,18 млрд руб. составляет 135% от стоимости активов ПАО «Распадская» на 30 сентября 2020 года.

«Евраз», контролирующий «Распадскую» и ЮКУ, объявил о планах консолидации своих угольных активов в составе «Распадской». 18 декабря ее акционеры на внеочередном собрании дали согласие на покупку ЮКУ.

Игорь Лавренков, Кемерово