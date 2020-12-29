Главой Пашковского сельского округа Краснодара назначен Владимир Митин

Фото: администрация Краснодара

Главой администрации Пашковского сельского округа Краснодара стал Владимир Митин. Его кандидатуру согласовали депутаты городской Думы на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее господин Митин работал директором муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга поселка Лорис», в 2016-2018 годах был заместителем главы администрации Старокорсунского сельского округа, до этого работал в различных коммерческих структурах. Окончил краснодарский институт маркетинга и социально-информационных технологий по специальностям «Экономика» и «Менеджмент»

Отмечается, что бывший глава администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба был назначен замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара.

Виктория Колганова