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«Газпром трансгаз Уфа» потратит на автотранспортное хозяйство 1,18 млрд рублей

ООО «Газпром трансгаз Уфа» на открытом конкурентном отборе 19 января выберет подрядчика строительства автотранспортного хозяйства в селе Миловка, сообщается на сайте гозакупок. Начальная цена контракта, который будет оплачен из собственных средств заказчика — 1,18 млрд руб. К закупке будут привлекаться субъекты малого и среднего предпринимательства.

В ходе предыдущих торгов, состоявшихся 2 декабря, на которые были поданы две заявки, было принято решение не заключать договор.

Автотранспортное хозяйство в селе Миловка предназначено для обслуживания и ремонта транспорта «Газпром трансгаз Уфа». В его состав входит административно-бытовой корпус, теплая стоянка на 62 машиноместа, цех проведения осмотра и ремонта легковых автомашин и автобусов, контрольно-технический пункт, блочно-модульная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, открытая стоянка для автотракторной техники с подогревом на 48 машиномест, открытая стоянка для автотракторной техники на 24 машиномест и так далее. Площадь земельного участка — 271,39 тыс. кв. м. Площадь застройки составит 1399 кв. м.

Майя Иванова


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