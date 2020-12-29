В Саратове убийце 18-летней девушки увеличили срок до 16 лет

В Саратове вынесен новый приговор 20-летнему Евгению Вербицкому, который обвинялся в убийстве с особой жестокостью 18-летней девушки. Об этом сегодня сообщили пресс-службы облпрокуратуры и СУ СК.

Преступление было совершено 20 сентября 2019 года. Вербицкий и его жертва были знакомы с детства и проживали в одном доме на улице Вишневой. Между ними произошел конфликт, после которого юноша решил убить соседку. Он подкараулил девушку в подъезде и нанес 129 ударов ножом по всему телу. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Подсудимый похитил принадлежащей ей мобильный телефон стоимостью 18 тыс. руб.

Приговором суда Евгению Вербицкому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, со штрафом в размере 20 тыс. руб.

Дело рассматривалось повторно, поскольку первый приговор Ленинского районного суда, вынесенный в феврале, мать потерпевшей посчитала чрезмерно мягким (9,5 лет лишения свободы).

Марина Ковалева