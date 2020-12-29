В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации выборов в одном из районов

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации подписей в списках избирателей на выборах депутатов Убинского района и Пешковского сельсовета, прошедших в сентябре этого года.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в избиркоме Новосибирской области, дело возбуждено по ст. 142 ч.1 УК РФ. Предполагается, что подписи были подделаны на участке №1095.

«Пока ведется расследование, в суд дело не передавали»,— уточнили в правовом отделе облизбиркома. Получить комментарий в следственном управлении СКР по Новосибирской области на момент публикации не удалось.

Ранее местные СМИ сообщали, что первыми о нарушениях сообщила инициативная группа в которую вошли пять районных депутатов. Они провели опрос местных жителей и выяснили, что около 50 подписей могло быть вброшено.

Юлия Сасевич