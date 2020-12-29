В Волгоградской области построят новые инфекционные больницы в 2021 году

В трех районах Волгоградской области приступят к строительству инфекционных больниц в 2021 году. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Бочаров на заседании клинического совета региона.

«Учитывая опыт строительства современного учреждения в Волжском, в 2021 году провести проектирование и приступить к возведению инфекционных больниц в Калачевском, Камышинском районах и Михайловском городском округе», — отметил глава области.

Как уточнили в обладминистрации, губернатор также поставил задачу усовершенствовать механизмы оказания стационарной и амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе на основе изучения и внедрения передового опыта регионов России и других стран. Кроме того, он поручил продолжить практику перевода инфекционных госпиталей в плановый режим оказания профильной медпомощи пациентам с другими видами заболеваний.

Мария Шахрай