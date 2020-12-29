В Черноземье за сутки выявлено еще 1243 заболевших коронавирусом, 26 пациентов умерли

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья зарегистрировано 1,243 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в макрорегионе достигло 141,369 тыс. человек. Зафиксировано 26 летальных случаев: пять в Белгородской области, девять в Воронежской, два в Курской, пять в Липецкой, три в Орловской, два в Тамбовской (всего в Черноземье уже 2,319 тыс.). За сутки в макрорегионе выздоровели 897 пациентов (всего 127,485 тыс.) человек.

Так, в Белгородской области зафиксировано 182 новых случая COVID-19 (всего 21,444 тыс.), выздоровели 143 (всего 19,575 тыс.), умерли за все время пандемии — 247.

В Воронежской области — 385 новых случая (всего 45,445 тыс.), новых выздоровевших — 198 (всего 42,943 тыс.), умерли за все время пандемии — 1,092.

В Курской области — 183 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 20,429 тыс.), выздоровели 176 (18,513 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 295.

В Липецкой области зарегистрировано 162 новых случая коронавируса (всего 15,704 тыс.), новых выздоровевших 132 (всего 12,122 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 242.

В Орловской области — 181 новый случай (всего 21,014 тыс.), выздоровели 169 (всего 19,015 тыс.), умерли с начала пандемии — 263.

В Тамбовской области за сутки подтвержден 157 диагноза коронавируса (всего 17,333 тыс.), новых выздоровевших 79 (всего 15,317 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 180.

Когда может закончиться масочный режим в Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова