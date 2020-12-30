Чудо-остров

Тайвань — это не только устремленные вверх небоскребы и сияющие торговые моллы из стекла и бетона, но и удивительная природа, от красоты которой захватывает дух. Сегодня въезд для туристов на территорию острова закрыт: попасть сюда можно только по бизнес-визе или при наличии ВНЖ. Но никто не мешает нам помечтать о грядущих путешествиях и наметить на карте места, куда непременно стоит попасть.

Озеро Солнца и Луны

Это озеро, расположенное в центральной части Тайваня, считается одним из самых живописных мест на острове, а то и во всей Азии. Названием водоем обязан своей причудливой форме: его восточная часть — круглая, а западная напоминает полумесяц. Между ними находится священный для местного народа шау остров Лалу. Туристов сюда не пускают, а вот прокатиться по озеру на лодке никто не мешает. Особенно красиво здесь ранним утром, когда на воду опускается легкий туман, и, конечно, на закате. Это место пользуется огромной популярностью среди влюбленных, которые с удовольствием проводят на берегах озера Солнца и Луны свой медовый месяц, наслаждаясь тишиной и впечатляющими видами. Поселиться можно прямо в экоотеле на берегу: здесь их называют leisure farm.

Деревня аборигенов Формосан

Португальские колонизаторы назвали Тайвань Формозой — «прекрасным» островом. Жизнь коренного населения была тесно связана с природой. Аборигены до сих пор почитают традиции предков и стараются жить в гармонии с окружающим миром. Чтобы узнать больше о быте и культуре народов Тайваня, туристам стоит заглянуть в деревню Формосан. Здесь можно встретить представителей сразу девяти племен, обитавших на этих территориях. Приезжать лучше к 9:30 — в это время молодые аборигены в национальных костюмах исполняют утренний обряд, приветствуя гостей. В этнографической зоне можно познакомиться с традиционными жилищами всех племен, а потом прогуляться по парку с прудами, уютными беседками и цветущими аллеями. Кстати, именно в Формосане каждый февраль проходит фестиваль цветения вишни Cherry Blossom. 2 тыс. деревьев вспыхивают всеми оттенками розового. Это незабываемое зрелище, которое надолго остается в памяти туристов (и их смартфонов). Неизвестно, состоится ли мероприятие в 2021 году и кто сможет принять в нем участие, но вишня, несмотря на пандемию, точно зацветет по расписанию.

Чайные плантации

Мало кто знает, что тайваньский чай — один из лучших в мире. Высокогорный климат прекрасно подходит для выращивания улунов, поэтому именно этот сорт пользуется на Тайване наибольшей популярностью. Попробовать его здесь можно практически повсеместно: от дорогих ресторанов до небольших чайных салонов. Но знатоки рекомендуют любителям чая отправиться на плантацию Hugosum, где для туристов проведут настоящую чайную церемонию с живописным видом. Улун из Тайваня — прекрасный сувенир, который обязательно стоит увезти домой. Можно заварить его дома и мысленно перенестись на одну из чайных плантаций чудо-острова.

Национальный парк «Кэндинь»

«Кэндинь» — один их старейших национальных парков Тайваня с захватывающими видами. Он славится своими водопадами, коралловыми рифами и маяком. Бирюзовая вода Тихого океана на фоне изумрудной зелени кажется идеальной комбинацией для открыточных кадров. Впрочем, это еще и курорт, тропический климат которого позволяет купаться здесь практически круглый год. В «Кэндине» много хороших пляжей и уединенных бухт для идеального расслабленного отдыха. Поселок Кэньдин, по имени которого и назван парк, состоит всего из одной улицы, зато жизнь на ней кипит круглые сутки. Здесь есть магазины, бары и даже ночной рынок. В высокий сезон отели обычно забронированы на несколько недель вперед, поэтому о крыше над головой лучше позаботиться заранее.

Озеро Чэнцин

Это озеро, которое находится недалеко от города Гаосюн, местные жители часто называют «озером лотосов». Титул вполне заслуженный: роскошные цветы, чью красоту воспевали еще древние поэты (и современные блогеры), распускаются на поверхности водоема каждое лето. Путешественники могут прогуляться по мосту необычной зигзагообразной формы: он соединяет между собой небольшие островки. На территории разбитого возле озера парка находится несколько храмов, самый известный из которых посвящен богу медицины Пашенг Тати.