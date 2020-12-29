В Ростовской области выявили 389 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области выявлено 389 новых случаев COVID-19, сообщает пресс служба губернатора. Наибольшее количество случае зафиксировано в Ростове — 160. В Каменске-Шахтинском выявлено 14 случаев, в Батайске, Азовском и Морозовском районах — по 12, в Новочеркасске и Красносулинском районе — по 11, в Волгодонске и Новошахтинске — по 10. Девять новых случаев зарегистрировано в Гуково, по восемь — в Таганроге, Неклиновском и Сальском районах, по семь — в Шахтах, Верхнедонском, Кашарском, Пролетарском, Цимлянском и Чертковском районах, по шесть — в Константиновском, Мясниковском, Обливском и Тацинском районах, по пять — в Белокалитвинском, Каменском и Ремонтненском районах, по четыре — в Багаевском и Песчанокопском районах. В Егорлыкском и Миллеровском районах выявлено по три новых случая заражения, в Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах — по два. По одному случаю заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Зерноградском, Кагальницком и Милютинском районах.

За сутки в регионе выздоровели 356 человек. Умерли 23 человека.

По состоянию на утро 29 декабря количество заболевших в области превысило 50,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1211. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 41,2 тыс. человек, умерли 2 006 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева